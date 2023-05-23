Сын Дмитрия Шепелева удивил подписчиков свой внешностью

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает двоих сыновей. Старшего сына Платона, рожденного в браке с Жанной Фриске, шоумен воспитывает самостоятельно после смерти певицы. Пять лет назад Дмитрий начал строить отношения с Екатериной Тулуповой, у которой также от первого брака есть дочь Лада.

В 2021 году в их союзе произошло радостное событие – родился совместный сын Тихон. Шепелев по праву считает себя многодетным отцом. Старших детей ведущий показывает довольно редко в своем блоге, в то же время фото младшего сына в блоге Шепелева появляются гораздо чаще.

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