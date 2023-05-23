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Сын Дмитрия Шепелева удивил подписчиков свой внешностью

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает двоих сыновей. Старшего сына Платона, рожденного в браке с Жанной Фриске, шоумен воспитывает самостоятельно после смерти певицы. Пять лет назад Дмитрий начал строить отношения с Екатериной Тулуповой, у которой также от первого брака есть дочь Лада.

Сын Дмитрия Шепелева удивил подписчиков свой внешностью
© ТАСС

В 2021 году в их союзе произошло радостное событие – родился совместный сын Тихон. Шепелев по праву считает себя многодетным отцом. Старших детей ведущий показывает довольно редко в своем блоге, в то же время фото младшего сына в блоге Шепелева появляются гораздо чаще.

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Накануне Дмитрий опубликовал очередные фото с Тихоном. Мальчик значительно вырос и приобрел копну светло-русых волос. Поклонники удивились, что малыш становится сильно похожим на своего старшего брата Платона, отмечая силу генетики у Шепелева.

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