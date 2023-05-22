Дубцова назвала причину набора веса

Певица Ирина Дубцова, которая в последнее время заметно набрала вес, раскрыла причину этого. У себя в Telegram-канале она призналась, что дело в болезни.

По словам Дубцовой, в больницу с «высоченной температурой и в состоянии тряпочки» она попала в сентябре 2022 года. Певица даже не могла «голову поднять с подушки».

«Я не сказала об этом ни слова в своих соцсетях, не выложила фоточки из больничной палаты, потому что не привыкла такими личными вещами делиться, да и просто не было сил», — добавила она.

Также Дубцова указала, что в тот период снимался полуфинал детского музыкального проекта «Ты супер!», но она практически не помнит съемок, поскольку чувствовала себя ужасно.

«В больнице мне сразу поставили диагноз — острое воспаление, аутоиммунное заболевание щитовидной железы, о котором я и не подозревала несколько лет: худела, поправлялась, страдала бессонницей, повышением давления, паническими атаками и так далее», — призналась певица.

В качестве лечения ей прописали гормональную терапию «Преднизолоном» на несколько месяцев.

«Я заглушила болезнь, но, естественно, набрала вес, о неизбежности чего меня с извиняющимся видом предупреждал врач. Я так плакала! Я пила этот чертов курс гормонов месяцами и плакала! Каждый день!» — подчеркнула Дубцова.