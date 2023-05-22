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Дубцова раскрыла причину набора веса

Певица Ирина Дубцова, которая в последнее время заметно набрала вес, раскрыла причину этого. У себя в Telegram-канале она призналась, что дело в болезни.

Дубцова назвала причину набора веса
© ТАСС

По словам Дубцовой, в больницу с «высоченной температурой и в состоянии тряпочки» она попала в сентябре 2022 года. Певица даже не могла «голову поднять с подушки».

«Я не сказала об этом ни слова в своих соцсетях, не выложила фоточки из больничной палаты, потому что не привыкла такими личными вещами делиться, да и просто не было сил», — добавила она.

Также Дубцова указала, что в тот период снимался полуфинал детского музыкального проекта «Ты супер!», но она практически не помнит съемок, поскольку чувствовала себя ужасно.

«В больнице мне сразу поставили диагноз — острое воспаление, аутоиммунное заболевание щитовидной железы, о котором я и не подозревала несколько лет: худела, поправлялась, страдала бессонницей, повышением давления, паническими атаками и так далее», — призналась певица.

В качестве лечения ей прописали гормональную терапию «Преднизолоном» на несколько месяцев.

«Я заглушила болезнь, но, естественно, набрала вес, о неизбежности чего меня с извиняющимся видом предупреждал врач. Я так плакала! Я пила этот чертов курс гормонов месяцами и плакала! Каждый день!» — подчеркнула Дубцова.

Также певица указала, что расстраивается из-за нелицеприятных комментариев у себя в социальных сетях и сообщениях в СМИ насчет ее полноты, поскольку люди, которые их пишут, совершенно не зная причины этого, ставят ей «диагнозы» и советуют «перестать жрать». По словам Дубцовой, она хотела бы быть такой «как два года назад» и обязательно будет, потому что «последствия гормональной терапии не вечны».

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