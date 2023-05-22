Звезда сериала «Молодежка» назвал стоимость своей дачи под Москвой

Дача Якушева находится в 35 километрах от Москвы. По словам актера, он приобрел заболоченный участок в 10 соток, который осушал с помощью 20 грузовиков песка и 10 грузовиков земли.

«Я сам все это раскидывал, поднял на полметра участок. Потом делал въезд на две машины из крошки асфальтовой. Жил в маленьком доме, а год назад поставил уже большой дом», — поделился Якушев. При оформлении интерьера артист также полагался только на свои силы: он не только оформил жилье самостоятельно, но и сделал необходимую мебель собственными руками.