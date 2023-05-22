$79.94+0.0386.50+0.22

Звезда сериала «Молодежка» назвал стоимость своей дачи под Москвой

Актер Данила Якушев рассказал о строительстве дачи под Москвой — звезда сериала «Молодежка» построил дом за 3,5 миллиона рублей. Стоимость недвижимости он назвал в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Звезда сериала «Молодежка» назвал стоимость своей дачи под Москвой
© РИА Новости

Дача Якушева находится в 35 километрах от Москвы. По словам актера, он приобрел заболоченный участок в 10 соток, который осушал с помощью 20 грузовиков песка и 10 грузовиков земли.

«Я сам все это раскидывал, поднял на полметра участок. Потом делал въезд на две машины из крошки асфальтовой. Жил в маленьком доме, а год назад поставил уже большой дом», — поделился Якушев. При оформлении интерьера артист также полагался только на свои силы: он не только оформил жилье самостоятельно, но и сделал необходимую мебель собственными руками.

Ранее звезда сериала «Универ» Лариса Баранова призналась, что случайно устроила пожар на даче свекрови. Инцидент произошел, когда актриса растопила баню и оставила постройку без присмотра. По словам сотрудников пожарной службы, баня загорелась за неисправных труб.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий