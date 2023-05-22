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Дочь Даны Борисовой госпитализировали после нападения собаки

Телеведущая Дана Борисова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 15-летняя дочь Полина находится в больнице.

Дочь Даны Борисовой госпитализировали после нападения собаки
© globallookpress.com

Борисова сообщила, что во время прогулки на Полину и их питомца Мишель напала незнакомая собака. В итоге девушку искусали. Ведущая вызывала скорую и полицию. Она объяснила, что позвонила в правоохранительные органы из-за правил службы спасения. На данный момент Полина находится в больнице. Звезда не знает, когда ее дочь выпишут.

«Провели нелегкую ночь», — написала Борисова.

Ранее Борисова рассказала, сколько потратила на отдых в Египте. По словам звезды, отпуск за границей обошелся ей в 240 тыс. рублей. Самым запомнившимся моментом в отпуске для Борисовой стало путешествие с собакой на верблюдах во время экскурсии по пустыне. Она призналась, что приключение вышло утомительным. Ведущая отбила свою пятую точку во время поездки, а собака сильно устала под палящим солнцем.

В апреле Борисова призналась, что могла принять участие в шоу «Звезды в Африке». Ведущая отметила, что ее приглашали на проект, но не сошлись графики.

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