Дочь Даны Борисовой госпитализировали после нападения собаки

Телеведущая Дана Борисова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 15-летняя дочь Полина находится в больнице.

Борисова сообщила, что во время прогулки на Полину и их питомца Мишель напала незнакомая собака. В итоге девушку искусали. Ведущая вызывала скорую и полицию. Она объяснила, что позвонила в правоохранительные органы из-за правил службы спасения. На данный момент Полина находится в больнице. Звезда не знает, когда ее дочь выпишут.

«Провели нелегкую ночь», — написала Борисова.

Ранее Борисова рассказала, сколько потратила на отдых в Египте. По словам звезды, отпуск за границей обошелся ей в 240 тыс. рублей. Самым запомнившимся моментом в отпуске для Борисовой стало путешествие с собакой на верблюдах во время экскурсии по пустыне. Она призналась, что приключение вышло утомительным. Ведущая отбила свою пятую точку во время поездки, а собака сильно устала под палящим солнцем.