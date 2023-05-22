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Актер Данила Якушев потратил на строительство дачи 3,5 млн рублей

Актер Данила Якушев рассказал в шоу "Звезды сошлись", что строит дачу в Московской области.

Актер Данила Якушев потратил на строительство дачи 3,5 млн рублей
© capdan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Якушев отметил, что изначально купил 10 соток болотистой местности, которые собственноручно забрасывал песком и землей. Таким образом он поднял на полметра участок и затем возвел дом. Недвижимость актера находится рядом с озером и лесом. Актер лишь жалеет, что поставил здание, когда еще не осушил участок.

"Потом делал въезд на две машины из крошки асфальтовой. Жил в маленьком доме, а год назад поставил уже рядом большой дом", - рассказал Якушев.

На строительство дачи ушло 3,5 млн рублей. Якушев уточнил, что на данный момент дом без внутренней отделки. Он установил на участке спортзал на открытом воздухе, зона патио и деревянные качели ручной работы. Веранду в морском стиле украшают скульптуры с мифическими героями. Актер не пользовался услугами дизайнеров и все придумал сам.

"Мне хочется, чтобы это было вне времени. Такой сказочно-скандинавский стиль", - поделился актер.

Якушев собирается сделать мебель в доме своими руками. Звезда объяснил, что во время пандемии научился работать со станками. Он также планирует украсить свой двор камнями и сосновыми деревьями.

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