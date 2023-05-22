Иван Ургант опроверг информацию о спонсировании ВСУ
45-летний российский актер и телеведущий Иван Ургант опроверг новость о том, что он якобы финансирует ВСУ.
Напомним, что Telegram-канал «Обзор Будущего» опубликовал список из ста фамилий, которые якобы отправляют деньги на поддержку украинской армии. При это паблик не приводит никаких доказательств данной информации.
В этом списке оказалась фамилия Ивана Урганта. Сам телеведущий заявляет, что это ложь.
«Я ничего не знаю об этом. Это даже странно комментировать. Я не трачу время на комментарии всякой неправды», — пояснил артист в беседе с изданием Daily Storm.