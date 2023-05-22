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Жители Львова освистали поющую на русском языке Софию Ротару

Певица София Ротару в 1989 году выступала во Львове. Уже тогда украинские слушатели освистали поющую на русском исполнительницу, а в зале чуть не случилась драка. Ротару вспомнила, что в то время ее практически обвинили в измене украинскому народу. Некоторые утверждали, что певица «продалась» России. Более того, артистка подверглась травле по телевидению.

Жители Львова освистали поющую на русском языке Софию Ротару
© Слово и Дело

«Кампанию в прессе, на телевидении против меня развернули», — рассказывала Ротару изданию «Новый взгляд».

Исполнительница была в шоке и еще три года боялась выступать в собственной стране. После распада СССР Ротару заявила, что не разделяет зрителей по национальности и готова петь для всех. После начала СВО певица старается вести закрытый образ жизни, не выступает и не появляется на публике.

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