Жители Львова освистали поющую на русском языке Софию Ротару

Певица София Ротару в 1989 году выступала во Львове. Уже тогда украинские слушатели освистали поющую на русском исполнительницу, а в зале чуть не случилась драка. Ротару вспомнила, что в то время ее практически обвинили в измене украинскому народу. Некоторые утверждали, что певица «продалась» России. Более того, артистка подверглась травле по телевидению.