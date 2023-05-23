Возлюбленный Асмус исполнит главную роль в сериале "ФК Родина"

Сюжет разворачивается вокруг футбольной команды «Родина», которая в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата. Владелец клуба — мэр города решает продать его. Ради спасения участники команды идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Однако все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, после чего скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.