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44 минуты назад

Стартовали съемки сериала «ФК Родина» с возлюбленным Асмус в главной роли

Газета.Ruиещё 1

Начались съемки сериала «ФК Родина». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра more.tv.

Возлюбленный Асмус исполнит главную роль в сериале "ФК Родина"
Фото: пресс-служба More.TVпресс-служба More.TV

Главную роль в криминальной спортивной комедии исполнил возлюбленный Кристины Асмус Роман Евдокимов (« Фишер» , « Актрисы» ). Режиссер проекта — Иван Плечев (« Солдаут» ).

Сюжет разворачивается вокруг футбольной команды «Родина», которая в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата. Владелец клуба — мэр города решает продать его. Ради спасения участники команды идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Однако все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, после чего скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.

«Для меня было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы, с одной стороны, полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, те эмоции, ту радость и страсть, которую всем дарит эта игра», — поделился Плечев.

Помимо Евдокимова, в сериале снимаются Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре more.tv.

Шоу-бизнес,Максим Белбородов,Иван Плечев,Юрий Нифонтов,Александр Клюквин,Игорь Хрипунов,Роман Евдокимов,Кристина Бабушкина,Кристина Асмус,
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