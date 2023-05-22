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9 минут назад

Рудковская осудила голливудских звезд за лицемерие культуры отмены в отношении Деппа

Вечерняя Москва

Знаменитости, которые одарили голливудского актера Джонни Деппа семиминутными овациями во время Каннского фестиваля, сами от него отвернулись по одному щелчку его бывшей супруги Эмбер Херд несколько лет назад. Об этом заявила российский продюсер Яна Рудковская.

Рудковская осудила голливудских звезд за лицемерие в отношении Деппа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Очень удобная культура отмены, совсем не лицемерная, да? Возможно, кто-то уже забыл, как роль Деппа в «Фантастических тварях» отдали Мадсу Микельсону или что режиссер новых «Пиратов Карибского» моря очень сдержанно высказывался о возвращении Деппа во франшизу? — подчеркнула она.

Вместе с тем Рудковская отметила преданность фанатов актера, которые стояли с плакатами у красной дорожки и поддерживали Деппа и в горе, и в радости. Именно благодаря этому знаменитость вернули к работе с компанией Dior, написала продюсер в своем Telegram-канале.

Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что бойкот, который устроил Деппу Голливуд после скандала с Эмбер Херд, бывшей женой актера, ровным счетом ничего не значит для знаменитости такой величины.

Шоу-бизнес,Александр Голубчиков,Джонни Депп,Яна Рудковская,
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