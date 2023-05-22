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Васильева раскрыла мерзкие слова Хаматовой про Россию: «Сказала, насколько она ненавидит всё здесь, что поубивала бы всех здесь»

Татьяна Васильева всегда была честной со своей аудитории и говорила о коллегах, близких, друзьях именно то, что, по её мнению, они заслуживают. На сей раз звезда поделилось собственными переживаниями и настроениями относительно сбежавших звёзд.

Васильева раскрыла слова Хаматовой про Россию
© Popcake.tv

В частности речь шла про Дмитрия Назарова и Чулпан Хаматову. Актриса призналась, что не испытывала к ним никакого сочувствия и думала о том, что сошла с ума, когда слышала, как те критикуют Россию, свою публику и местную власть. Ведь ещё совсем недавно они выходили к аудитории со счастливыми лицами, изображали благодарность публике за внимание и за преданность. В какой-то момент знаменитость поняла, что гадким словам Чулпан не будет предела. Она погружалась в это все больше и больше.

«Когда я слышала, как это Чулпан сказала, насколько она ненавидит всё, что здесь и чтобы она поубивала бы всех здесь, но только медленно, чтобы мы мучились… Как можно на это… я просто ушам своим не могла поверить», — поразилась Татьяна и окончательно сделала для себя выводы относительно Хаматовой.

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