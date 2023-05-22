Васильева раскрыла слова Хаматовой про Россию

Татьяна Васильева всегда была честной со своей аудитории и говорила о коллегах, близких, друзьях именно то, что, по её мнению, они заслуживают. На сей раз звезда поделилось собственными переживаниями и настроениями относительно сбежавших звёзд.

В частности речь шла про Дмитрия Назарова и Чулпан Хаматову. Актриса призналась, что не испытывала к ним никакого сочувствия и думала о том, что сошла с ума, когда слышала, как те критикуют Россию, свою публику и местную власть. Ведь ещё совсем недавно они выходили к аудитории со счастливыми лицами, изображали благодарность публике за внимание и за преданность. В какой-то момент знаменитость поняла, что гадким словам Чулпан не будет предела. Она погружалась в это все больше и больше.