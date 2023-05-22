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Бузова — о личной жизни: «Секс последний раз был в 2021-м году»

Артистке важно, чтобы ее муж любил работать и обладал хорошим чувством юмора.

Бузова — о личной жизни: «Секс последний раз был в 2021-м году»
© WomanHit.ru - МК

Певица и телеведущая Ольга Бузова два года находится без отношений. Артистка призналась своим поклонникам, что находится в поиске любви, но «того самого» ей пока не удалось встретить. Также знаменитость рассказала, что у нее секса не было два года.

«Был последний раз в 2021-м году. Для меня секс — не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах», — разоткровенничалась Бузова в шоу Павла Воли.

Также ведущий поинтересовался, влюблена ли сейчас исполнительница. Ответ оказался отрицательным.

«Любви — нет. Причина? Боятся, может. Власть мою. Одна я уже два года и три месяца», — подчеркнула Ольга.

Артистка решила рассказать, такими качествами должен обладать ее идеальный мужчина.

«Свободный, без штампа в паспорте. Должен любить женщин, работать, обладать чувством юмора. Но зарабатывать больше меня — невозможно. Для мужчина — это главное. Я с мужчиной другая. Спокойная, покорная и послушная», — заключила Бузова.

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