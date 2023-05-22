Бузова — о личной жизни: «Секс последний раз был в 2021-м году»
Артистке важно, чтобы ее муж любил работать и обладал хорошим чувством юмора.
Певица и телеведущая Ольга Бузова два года находится без отношений. Артистка призналась своим поклонникам, что находится в поиске любви, но «того самого» ей пока не удалось встретить. Также знаменитость рассказала, что у нее секса не было два года.
«Был последний раз в 2021-м году. Для меня секс — не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах», — разоткровенничалась Бузова в шоу Павла Воли.
Также ведущий поинтересовался, влюблена ли сейчас исполнительница. Ответ оказался отрицательным.
«Любви — нет. Причина? Боятся, может. Власть мою. Одна я уже два года и три месяца», — подчеркнула Ольга.
Артистка решила рассказать, такими качествами должен обладать ее идеальный мужчина.
«Свободный, без штампа в паспорте. Должен любить женщин, работать, обладать чувством юмора. Но зарабатывать больше меня — невозможно. Для мужчина — это главное. Я с мужчиной другая. Спокойная, покорная и послушная», — заключила Бузова.