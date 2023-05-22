Стало известно о состоянии певицы Дианы Гурцкой после смерти мужа

О состоянии певицы Дианы Гурцкой после смерти ее мужа, замминистра науки и высшего образования России Петра Кучеренко, рассказал KP.RU друг этой семьи.

По словам собеседника издания, на его телефонный звонок ответил брат певицы Роберт.

«Слова были такие: "Мы погибли!" И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем», — рассказал он.

Он добавил, что сейчас родные поддерживают певицу, собравшись у нее дома.