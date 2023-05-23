Бородина дала совет подписчицам насчет замужества

Ксения Бородина два года назад рассталась с Курбаном Омаровым, и с тех пор разговоры о ее личной жизни не утихают. Ходят слухи, что звезда «Дома-2» находится в отношениях с Трофимом Семищенко, однако это ничем не подтверждено.
До недавнего времени Бородина и вовсе отказывалась говорить, что у нее есть отношения, однако в последнем интервью телеведущая все же призналась, что ее сердце занято. Ее возлюбленный помог ей в трудную минуту и поразил своей искренностью. Замужество телеведущая пока не планирует, и советует своим фолловерам не заставлять мужчин жениться.
«Девочки никогда не выпрашивайте предложение, всегда знайте себе цену, цена вашего времени, вашей гордости слишком высока. Чтобы вы тратили его на людей, которые не готовы провести его с вами! Никогда не предпринимайте попытки первыми «встать на колено». Это всегда унизительно. Любите себя»,- написала Бородина в своем блоге.