Бородина дала совет подписчицам насчет замужества

Ксения Бородина два года назад рассталась с Курбаном Омаровым , и с тех пор разговоры о ее личной жизни не утихают. Ходят слухи, что звезда «Дома-2» находится в отношениях с Трофимом Семищенко, однако это ничем не подтверждено.

До недавнего времени Бородина и вовсе отказывалась говорить, что у нее есть отношения, однако в последнем интервью телеведущая все же призналась, что ее сердце занято. Ее возлюбленный помог ей в трудную минуту и поразил своей искренностью. Замужество телеведущая пока не планирует, и советует своим фолловерам не заставлять мужчин жениться.