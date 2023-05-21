Бузова призналась в длительном отсутствии интимной жизни

На телеканале ТНТ выходит очередной выпуск «Шоу Воли». Гостьей программы стала Ольга Бузова. Беседа певицы с Павлом Волей и Ильей Соболевым получилась очень откровенной. В частности, поющая телеведущая призналась, что она не состоит в отношениях уже два года и три месяца. На вопрос Павла о том, когда у нее последний был секс, Бузова сообщила, что это было в 2021 году.

При этом звезда Бузова пояснила, что секс для нее не является чем-то главным в жизни. Любовь для исполнительницы намного важнее. По ее словам, все ее избранники знаменитости знали о ее «верности и преданности», - пишет издание bombardir.ru.

Воля спросил, как тогда звезда «сбрасывает напряжение». Как оказалось, Ольге помогают занятия боксом и вообще спорт.