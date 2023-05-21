Историк моды считает стильными образы Бузовой и SHAMAN

Об этом историк моды рассказал в интервью телеканалу RTVI. Васильев считает, что Бузова создала себе очень привлекательный сценический образ в стиле дизайнера Валентина Юдашкина. Что касается SHAMAN, то, по словам бывшего ведущего «Модного приговора», «он побил все рекорды популярности».

Отвечая на вопрос, каким он видит в целом стиль российской эстрады, Александр Васильев сказал, что модными образами будет руководить его коллега Надежда Бабкина, поскольку она очень любит «народный стиль и национальные песни», которые сейчас особенно ко времени.

Не успела страна похоронить Вячеслава Зайцева, как следом за ним ушел Валентин Юдашкин… Уход модельеров прокомментировал историк моды Александр Васильев.