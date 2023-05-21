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Историк моды считает стильными образы Бузовой и SHAMAN

Почетный член Российской академии художеств, телеведущий Александр Васильев сообщил, что, по его мнению, в России современный модный стиль в преломлении личных предпочтений лучше всего представляют Ольга Бузова и Ярослав Дронов (SHAMAN).

Историк моды считает стильными образы Бузовой и SHAMAN
© РИА Новости

Об этом историк моды рассказал в интервью телеканалу RTVI. Васильев считает, что Бузова создала себе очень привлекательный сценический образ в стиле дизайнера Валентина Юдашкина. Что касается SHAMAN, то, по словам бывшего ведущего «Модного приговора», «он побил все рекорды популярности».

Отвечая на вопрос, каким он видит в целом стиль российской эстрады, Александр Васильев сказал, что модными образами будет руководить его коллега Надежда Бабкина, поскольку она очень любит «народный стиль и национальные песни», которые сейчас особенно ко времени.

Не успела страна похоронить Вячеслава Зайцева, как следом за ним ушел Валентин Юдашкин… Уход модельеров прокомментировал историк моды Александр Васильев.

«Два мэтра моды ушли, один за другим. Я остался единственным патриархом российской моды. Мне даже как-то неловко сейчас это говорить, потому что интерес к моде в России огромен, и преемников у этих людей нет».

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