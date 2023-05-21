Певица Анита Цой назвала погибшего мужа Дианы Гурцкой "семьянином с большой буквы"

Певица Анита Цой назвала Петра Кучеренко, заместителя главы Минобрнауки и мужа певицы Дианы Гурцкой, высокопрофессиональным человеком. Ее слова приводит News.ru. Кучеренко накануне скончался в самолете. "Петр Кучеренко был прекрасным человеком, прекрасным мужем, замечательным отцом. Он был высокопрофессиональным человеком. Казалось бы, чиновник, но к нему очередь стояла. Он всех выслушивал, со всеми работал, никому никогда не отказывал. Это редкое качество и уникальный случай, потому что без большого сердца и души в этой области делать нечего. Если он так поступал с посторонними людьми, то вы представляете, какой он был семьянин? Семьянин с большой буквы!" — сказала Цой. Петр Кучеренко скончался 20 мая в 46 лет. Мужу певицы Гурцкой стало плохо на борту самолета, в котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать помощь Кучеренко, но спасти замглавы Минобрнауки не удалось. Точная причина смерти пока не известна. По информации СМИ, она связана с сердцем. 24 мая будет проведена экспертиза. Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году он окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности юриспруденция. В 2021 году Кучеренко был назначен заместителем Министра науки и высшего образования. С 2005 года он женат на заслуженной артистке России Диане Гурцкой. У них есть сын Константин.