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Малахов обратился к Диане Гурцкой в связи со смертью ее мужа

Телеведущий Андрей Малахов обратился к народной артистке России Диане Гурцкой в связи со смертью ее мужа, заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко. Он опубликовал пост в личном Telegram-канале.

Малахов обратился к Диане Гурцкой в связи со смертью ее мужа
© ТАСС

Малахов кратко сообщил скорбную новость и оставил небольшое послание певице. Он попросил ее держаться в этой непростой ситуации.

«Диана, держись, пожалуйста!» — цитирует Малахова ФАН.

Кучеренко ушел из жизни 20 мая в 46 лет. Он скончался, возвращаясь в Россию из рабочей командировки на Кубе. Врачам не удалось его спасти. Пока что специалисты не проводили экспертизу по факту смерти.

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