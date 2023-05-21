Малахов обратился к Диане Гурцкой в связи со смертью ее мужа

Телеведущий Андрей Малахов обратился к народной артистке России Диане Гурцкой в связи со смертью ее мужа, заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко. Он опубликовал пост в личном Telegram-канале.

Малахов кратко сообщил скорбную новость и оставил небольшое послание певице. Он попросил ее держаться в этой непростой ситуации.

Кучеренко ушел из жизни 20 мая в 46 лет. Он скончался, возвращаясь в Россию из рабочей командировки на Кубе. Врачам не удалось его спасти. Пока что специалисты не проводили экспертизу по факту смерти.