Бейонсе и Jay-Z купили самый дорогой дом в Калифорнии

Певица Бейонсе и рэпер Jay-Z купили дом в Малибу. Недвижимость обошлась паре в 200 миллионов долларов (15,9 миллиарда рублей), об этом сообщает TMZ.

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Сделка стала самой дорогой в Калифорнии. Предыдущий владелец дома — один из крупнейших коллекционеров произведений искусства Уильям Белл-младший. Вместе с жильем новым хозяевам досталась его частная коллекция искусства. По данным издания, Бейонсе и Jay-Z приобрели объект с серьезной скидкой — изначально особняк оценивался в 295 миллионов долларов.

Площадь дома составляет более 3,7 тысячи квадратных метров, а площадь участка — 3,2 гектара. Помимо основного здания, на территории располагается бассейн. Проектом жилья занимался лауреат Притцкеровской премии архитектор Тадао Андо, который в прошлом спроектировал дом для рэпера Канье Уэста.