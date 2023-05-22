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Бейонсе и Jay-Z купили самый дорогой дом в Калифорнии

Певица Бейонсе и рэпер Jay-Z купили дом в Малибу. Недвижимость обошлась паре в 200 миллионов долларов (15,9 миллиарда рублей), об этом сообщает TMZ.

Бейонсе и Jay-Z купили самый дорогой дом в Калифорнии
© Lenta.ru

Сделка стала самой дорогой в Калифорнии. Предыдущий владелец дома — один из крупнейших коллекционеров произведений искусства Уильям Белл-младший. Вместе с жильем новым хозяевам досталась его частная коллекция искусства. По данным издания, Бейонсе и Jay-Z приобрели объект с серьезной скидкой — изначально особняк оценивался в 295 миллионов долларов.

Площадь дома составляет более 3,7 тысячи квадратных метров, а площадь участка — 3,2 гектара. Помимо основного здания, на территории располагается бассейн. Проектом жилья занимался лауреат Притцкеровской премии архитектор Тадао Андо, который в прошлом спроектировал дом для рэпера Канье Уэста.

В апреле актриса Эшли Уильямс и ее муж, продюсер Нил Додсон, купили дом в Лос-Анджелесе за два миллиона долларов. Объект располагается на склоне холма в жилом районе Студио Сити. Площадь жилья составляет 223 квадратных метра, в нем четыре спальни и три ванные.

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