$79.91-0.1386.28-0.22

Ланская призналась, что мужу после развода достался только автомобиль

Актриса Валерия Ланская в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказала, что вопрос о дележке имущества с бывшим мужем — режиссером Стасом Ивановым был решен мирно.

Актриса Ланская рассказала о разделе имущества с бывшим мужем
© РИА Новости

У супругов был составлен брачный договор.

«Было необходимо, чтобы квартира была моей, машина — Стаса. Он действительно отписал мне эту квартиру в договоре. У него в общем-то ничего не осталось хорошего, кроме машины», — уточнила Ланская.

В целом неприятная процедура развода прошла практически безболезненно, пишет Gazeta.ru.

«Мы совершенно спокойно сели разговаривать, и все. Взвесив и высказав друг другу все, что не нравится, мы поняли, что, наверное, все», — вспоминает она.

В декабре 2022 года Валерия Ланская и Стас Иванов разошлись после семи лет совместной жизни. Сейчас у актрисы новый мужчина—артист балета и коллега по Московскому театру оперетты Эдгар Голосной.

Валерия сообщила о том, что она снова невеста. И выложила в микроблоге фотографию руки с помолвочным кольцом на фоне роскошного букета цветов.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий