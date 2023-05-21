Актриса Ланская рассказала о разделе имущества с бывшим мужем

Ланская призналась, что мужу после развода достался только автомобиль
Актриса Валерия Ланская в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказала, что вопрос о дележке имущества с бывшим мужем — режиссером Стасом Ивановым был решен мирно.
У супругов был составлен брачный договор.
«Было необходимо, чтобы квартира была моей, машина — Стаса. Он действительно отписал мне эту квартиру в договоре. У него в общем-то ничего не осталось хорошего, кроме машины», — уточнила Ланская.
В целом неприятная процедура развода прошла практически безболезненно, пишет Gazeta.ru.
«Мы совершенно спокойно сели разговаривать, и все. Взвесив и высказав друг другу все, что не нравится, мы поняли, что, наверное, все», — вспоминает она.
В декабре 2022 года Валерия Ланская и Стас Иванов разошлись после семи лет совместной жизни. Сейчас у актрисы новый мужчина—артист балета и коллега по Московскому театру оперетты Эдгар Голосной.
Валерия сообщила о том, что она снова невеста. И выложила в микроблоге фотографию руки с помолвочным кольцом на фоне роскошного букета цветов.