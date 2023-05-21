Собчак посмеялась над нарядом Бузовой

Ксения Собчак высмеяла новый наряд телеведущей Ольги Бузовой. У журналистки ткань вызвала ассоциации с гобеленовой обивкой мебели.

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях фотографию со съемок программы «Новые звезды в Африке» на телеканале ТНТ. На певице – платье -сарафан оригинального покроя, ткань с принтом в ромбики

Instagram (организация запрещена в России)*

Собчак в Телеграм-канале выложила фотографию Бузовой и рядом – фигурного кресла, обтянутого гобеленом схожей расцветки

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«Поиграем в ассоциации?» — обратилась журналистка к подписчикам.

Ранее телеведущая Ольга Бузова назвала ложной информацию о том, что ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов якобы станет участником нового сезона шоу «Новые звезды в Африке».