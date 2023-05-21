Лолита заступилась за МакSим после инцидента на концерте

Певица Лолита Милявская в эфире шоу на НТВ «Ты не поверишь!» заступилась за исполнительницу МакSим.

Лолита отреагировала на инцидент, когда коллега не смогла допеть композицию на выступлении. После этого в сети начали распространяться слухи о возможной беременности или заболеваниях МакSим.

Лолита предположила, что после тяжелого заболевания пневмонией у МакSим продолжают появляться проблемы со здоровьем, в том числе «несмыкание связок».

«Я думаю, что это профессиональное заболевание после той трубки, которая у нее была. А всем выгодно это подать черт-те чем», — заявила Милявская.

В апреле администратор фан-клуба МакSим в Твери Виктория Титова заявила, что исполнительница с трудом выступала на концерте в Твери. По ее словам, артистка «путала слова песни, не попадала в ноты, движения были очень непонятны». Концертный директор певицы Павел Назаров отметил, что МакSим смогла исполнить все песни и закончить выступление.