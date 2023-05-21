Пресняков обрушился на зрителей в прямом эфире шоу «Голос»
Первый канал показал четвертьфинальный выпуск шоу «Голос». В этот раз выступали члены команды Владимира Преснякова.
Члены жюри высоко оценили таланты участниц. Баста отметил, что у Преснякова в команде остались только девушки, и песни у них были женской тематики. Гагарина похвалила внешние и вокальные данные участниц. Антон Беляев обратил внимание на высокое качество оформления номеров. Об этом рассказывает utro.ru
Следующим шло выступление наставника конкурсанток.
Владимир Пресняков обратил внимание на шум в зале.
"Можно там потише?" – попросил он.
Но разговоры в зале не утихли.
"Можно там не болтать кому-нибудь?", – закричал музыкант.
Ведущей пришлось напомнить, что передача идет в прямом эфире.
Рэпер Баста попытался сгладить скандал, отметив, что люди обсуждают красоты женщин команды Преснякова.