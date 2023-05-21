Пресняков обрушился на зрителей в прямом эфире шоу «Голос»

Первый канал показал четвертьфинальный выпуск шоу «Голос». В этот раз выступали члены команды Владимира Преснякова .

Члены жюри высоко оценили таланты участниц. Баста отметил, что у Преснякова в команде остались только девушки, и песни у них были женской тематики. Гагарина похвалила внешние и вокальные данные участниц. Антон Беляев обратил внимание на высокое качество оформления номеров. Об этом рассказывает utro.ru