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Пресняков обрушился на зрителей в прямом эфире шоу «Голос»

Первый канал показал четвертьфинальный выпуск шоу «Голос». В этот раз выступали члены команды Владимира Преснякова.

Пресняков обрушился на зрителей в прямом эфире шоу «Голос»
© РИА Новости

Члены жюри высоко оценили таланты участниц. Баста отметил, что у Преснякова в команде остались только девушки, и песни у них были женской тематики. Гагарина похвалила внешние и вокальные данные участниц. Антон Беляев обратил внимание на высокое качество оформления номеров. Об этом рассказывает utro.ru

Следующим шло выступление наставника конкурсанток.

Владимир Пресняков обратил внимание на шум в зале.

"Можно там потише?" – попросил он.

Но разговоры в зале не утихли.

"Можно там не болтать кому-нибудь?", – закричал музыкант.

Ведущей пришлось напомнить, что передача идет в прямом эфире.

Рэпер Баста попытался сгладить скандал, отметив, что люди обсуждают красоты женщин команды Преснякова.

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