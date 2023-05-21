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1 час назад

Поклонники рэпера Jah Khalib не могут вернуть деньги за его концерты

Ирина Лебедева

Поклонники рэпера Jah Khalib (настоящее имя Бахтияр Мамедов), купившие билеты на его концерты в Москве и Питере, не могут вернуть деньги. Они, как сообщает Телеграм-канал SHOT, при попытке связаться с продавцами билетов, понимают, что их «кормят шаблонными письмами». Продавцы билетов, в свою очередь, ссылаются на то, что организаторы концертов не желают делать возврат средств.

Поклонники рэпера Jah Khalib не могут вернуть деньги за его концерты
Фото: ТелеграмТелеграм

«Очень грустно сталкиваться с таким отношением к слушателям. Уже месяц ждем возврата денег», — рассказывают опечаленные поклонники рэпера.

Билет на выступление рэпера стоил 4 тысячи рублей.

Напомним, из-за поддержки Jah Khalib ВСУ его концерты отменили в Москве и Петербурге.

Рэпера теперь можно встретить только на частных вечеринках, которые могут пройти и в России. Цена вопроса — почти 4 миллиона рублей.

При этом 17 апреля Минкульт попросили проверить Мамедова на причастность к ВСУ.

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