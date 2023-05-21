Поклонники рэпера Jah Khalib не могут вернуть деньги за его концерты

Поклонники рэпера Jah Khalib (настоящее имя Бахтияр Мамедов), купившие билеты на его концерты в Москве и Питере, не могут вернуть деньги. Они, как сообщает Телеграм-канал SHOT, при попытке связаться с продавцами билетов, понимают, что их «кормят шаблонными письмами». Продавцы билетов, в свою очередь, ссылаются на то, что организаторы концертов не желают делать возврат средств.