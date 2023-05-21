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Седокова сообщила, что пошла на поправку

Анна Седокова страдает от обострения крапивницы. На этот раз хроническая болезнь проявила себя особенно сильно. Певица часто жаловалась в личном блоге на плохое самочувствие и изменившийся в худшую сторону внешний вид. И вот, наконец, недуг отступил, и звезда начала восстанавливаться, - информирует teleprogramma.pro.

Седокова сообщила, что пошла на поправку
© РИА Новости

«Мне еще сегодня не легче, но опухоль с глаз ушла, остались только кровоподтеки. Вся еще в больших леопардовых пятнах. Впереди еще долгий путь реабилитации и возвращения в форму. Но вы же помните, я сильная, я справлюсь!», – заявила Анна Седокова.

Ранее артистка рассказывала, что из-за крапивницы она набрала 10 килограмм. По ее словам, причина состоит в том, что из-за болезни она не может заниматься спортом.

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