Седокова сообщила, что пошла на поправку
Анна Седокова страдает от обострения крапивницы. На этот раз хроническая болезнь проявила себя особенно сильно. Певица часто жаловалась в личном блоге на плохое самочувствие и изменившийся в худшую сторону внешний вид. И вот, наконец, недуг отступил, и звезда начала восстанавливаться, - информирует teleprogramma.pro.
«Мне еще сегодня не легче, но опухоль с глаз ушла, остались только кровоподтеки. Вся еще в больших леопардовых пятнах. Впереди еще долгий путь реабилитации и возвращения в форму. Но вы же помните, я сильная, я справлюсь!», – заявила Анна Седокова.
Ранее артистка рассказывала, что из-за крапивницы она набрала 10 килограмм. По ее словам, причина состоит в том, что из-за болезни она не может заниматься спортом.