Седокова сообщила, что пошла на поправку

«Мне еще сегодня не легче, но опухоль с глаз ушла, остались только кровоподтеки. Вся еще в больших леопардовых пятнах. Впереди еще долгий путь реабилитации и возвращения в форму. Но вы же помните, я сильная, я справлюсь!», – заявила Анна Седокова.