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26 минут назад

Потерявшего работу Диброва трудоустроила супруга

Ирина Лебедева

Дмитрий Дибров, лишившийся места ведущего в шоу «Кто хочет стать миллионером?», потерял и основной источник дохода. А шоумен, как он сам говорил ранее, не сделал накоплений, поскольку привык жить на широкую ногу, несмотря на то что получал не менее четырех миллионов рублей в месяц. Но все и тратил – на хороший отдых и одежду для себя и семьи.

Потерявшего работу Диброва трудоустроила супруга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так в одном из интервью Дибров заявил, что носит исключительно шелковые носки стоимостью шесть тысяч рублей пара. Только за обучение троих сыновей в элитной московской гимназии супруги платят 450 тысяч рублей в месяц.

Теперь роль кормильца семьи вынуждена взять на себя молодая супруга экс-телеведущего. Полина Диброва является организатором и владельцем так называемого клуба «рублевских жен». Как сообщает НТВ, дела у бизнесвумен идут неплохо, и она использовала возможность трудоустроить и своего супруга.

Не так давно семья Дибровых отправилась в 10-дневный тур по Африке, где Дмитрий Александрович развлекал «рублевских жен».

До сих пор встает вопрос, почему же Дибров был уволен? У него огромный опыт работы на ТВ, отличные данные. Программу «Кто хочет стать миллионером» он вел долгие годы, зрители к нему привыкли. Однако Первый решил, что нужны новые лица и в итоге место Дмитрия Александровича заняла 35 -летняя Юлианна Караулова.

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