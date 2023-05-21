Потерявшего работу Диброва трудоустроила супруга

Дмитрий Дибров, лишившийся места ведущего в шоу «Кто хочет стать миллионером?», потерял и основной источник дохода. А шоумен, как он сам говорил ранее, не сделал накоплений, поскольку привык жить на широкую ногу, несмотря на то что получал не менее четырех миллионов рублей в месяц. Но все и тратил – на хороший отдых и одежду для себя и семьи.
Так в одном из интервью Дибров заявил, что носит исключительно шелковые носки стоимостью шесть тысяч рублей пара. Только за обучение троих сыновей в элитной московской гимназии супруги платят 450 тысяч рублей в месяц.
Теперь роль кормильца семьи вынуждена взять на себя молодая супруга экс-телеведущего. Полина Диброва является организатором и владельцем так называемого клуба «рублевских жен». Как сообщает НТВ, дела у бизнесвумен идут неплохо, и она использовала возможность трудоустроить и своего супруга.
Не так давно семья Дибровых отправилась в 10-дневный тур по Африке, где Дмитрий Александрович развлекал «рублевских жен».
До сих пор встает вопрос, почему же Дибров был уволен? У него огромный опыт работы на ТВ, отличные данные. Программу «Кто хочет стать миллионером» он вел долгие годы, зрители к нему привыкли. Однако Первый решил, что нужны новые лица и в итоге место Дмитрия Александровича заняла 35 -летняя Юлианна Караулова.