Семенович рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович решила рассказать о своих сексуальных предпочтениях. Девушка призналась, что любит вносить в интимную жизнь максимальное разнообразие.

— Наказывала, доминировала чуть-чуть. Я вообще люблю ролевые игры, мне нравится. Однозначно, доктор. Я лечу, бываю разной. Надеваем перчатки, специализация может поменяться быстро во время игры. Люблю играть в сексуальные прятки, пусть меня ищут, — поделилась она в беседе с Григорием Хлыстовым на его авторском YouTube-канале.

При этом сейчас Семенович все еще находится в поиске избранника.

В октябре 2022 года Семенович рассказала, что больше не боится остаться без семьи. По ее словам, создавать семью нужно только тогда, когда ты уверен, что она будет счастливой.

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что регулярная половая жизнь — признак физического и психического здоровья, а также социального благополучия человека.