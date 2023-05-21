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«Наказывала мужчин и доминировала»: Семенович рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович решила рассказать о своих сексуальных предпочтениях. Девушка призналась, что любит вносить в интимную жизнь максимальное разнообразие.

Семенович рассказала о своих сексуальных предпочтениях
© РИА Новости

— Наказывала, доминировала чуть-чуть. Я вообще люблю ролевые игры, мне нравится. Однозначно, доктор. Я лечу, бываю разной. Надеваем перчатки, специализация может поменяться быстро во время игры. Люблю играть в сексуальные прятки, пусть меня ищут, — поделилась она в беседе с Григорием Хлыстовым на его авторском YouTube-канале.

При этом сейчас Семенович все еще находится в поиске избранника.

В октябре 2022 года Семенович рассказала, что больше не боится остаться без семьи. По ее словам, создавать семью нужно только тогда, когда ты уверен, что она будет счастливой.

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что регулярная половая жизнь — признак физического и психического здоровья, а также социального благополучия человека.

Также занятия сексом имеют важное значение для поддержания здоровья людей в возрасте старше 50 лет, сообщил врач-уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. По словам эксперта, сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами.

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