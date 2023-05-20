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Полина Гагарина поделилась впечатлениями от посещения нудистского пляжа

Впечатлениями от случайного посещения нудистского пляжа в детстве поделилась в подкасте «Ниче святого!» певица Полина Гагарина.

Полина Гагарина поделилась впечатлениями от посещения нудистского пляжа
© globallookpress.com

«Я была на нудистском пляже дважды. Один раз случайно, в детстве. Мы отдыхали с семьей на греческих островах. Помню, как местные на лодочке привезли нас на какой-то пляж, отчим назвал его диким», — рассказала артистка.

Некоторое время, по словам Гагариной, она и ее родные наслаждались отдыхом в одиночестве. Но вдруг на горизонте появился абсолютно голый мужчина.

«Когда он подошел ближе к нам, мама начала задыхаться… Потому что это все действительно выглядело круто, извините», — призналась певица, уточнив, что ей на тот момент было 12 лет.

Ранее телеведущая Ксения Бородина осудила мужчин за ношение узких плавок на пляжах.

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