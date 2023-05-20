Дмитрий Колдун попал в аварию в Москве
Дмитрий Колдун приехал в Москву из Минска, у него запланирован концерт. Добирался до столицы России певец на собственном «Мерседесе», в дороге никаких происшествий не было. Однако на московской улице произошел крайне неприятный инцидент.
«На светофоре дама из внедорожника дала задний ход и со всей силы въехала мне в бампер. Удар был сильный, но, к счастью, я был пристегнут и зубы мне не выбило», — рассказал Колдун.
Как пишет издание dni.ru, виновница ДТП сначала пыталась свалить вину на музыканта, объясняя представителям ГИБДД, что именно он врезался в ее авто. Но после просмотра записей с видеокамер, показавших настоящую картину происшествия, заявила, что «перепутала джойстик в машине».
Недавно в беседе с 5 каналом певец Дмитрий Колдун признался, что скучает по периоду и временам «Фабрики звезд». По словам певца, тогда все участники старались доказать, что могут быть лучше, выше, сильнее. Молодые музыканты выкладывались на полную. Сейчас Колдун отмечает, что перед его коллегами не стоит больше такая цель, поэтому многие из них выглядят «немножко уставшими».