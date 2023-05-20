Дмитрий Колдун попал в аварию в Москве

Дмитрий Колдун приехал в Москву из Минска, у него запланирован концерт. Добирался до столицы России певец на собственном «Мерседесе», в дороге никаких происшествий не было. Однако на московской улице произошел крайне неприятный инцидент.

«На светофоре дама из внедорожника дала задний ход и со всей силы въехала мне в бампер. Удар был сильный, но, к счастью, я был пристегнут и зубы мне не выбило», — рассказал Колдун.

Как пишет издание dni.ru, виновница ДТП сначала пыталась свалить вину на музыканта, объясняя представителям ГИБДД, что именно он врезался в ее авто. Но после просмотра записей с видеокамер, показавших настоящую картину происшествия, заявила, что «перепутала джойстик в машине».