$79.91-0.1386.28-0.22

Дмитрий Колдун попал в аварию в Москве

Дмитрий Колдун приехал в Москву из Минска, у него запланирован концерт. Добирался до столицы России певец на собственном «Мерседесе», в дороге никаких происшествий не было. Однако на московской улице произошел крайне неприятный инцидент.

Дмитрий Колдун попал в аварию в Москве
© РИА Новости

«На светофоре дама из внедорожника дала задний ход и со всей силы въехала мне в бампер. Удар был сильный, но, к счастью, я был пристегнут и зубы мне не выбило», — рассказал Колдун.

Как пишет издание dni.ru, виновница ДТП сначала пыталась свалить вину на музыканта, объясняя представителям ГИБДД, что именно он врезался в ее авто. Но после просмотра записей с видеокамер, показавших настоящую картину происшествия, заявила, что «перепутала джойстик в машине».

Артист Игорь Скляр попал в ДТП в центре Петербурга

Недавно в беседе с 5 каналом певец Дмитрий Колдун признался, что скучает по периоду и временам «Фабрики звезд». По словам певца, тогда все участники старались доказать, что могут быть лучше, выше, сильнее. Молодые музыканты выкладывались на полную. Сейчас Колдун отмечает, что перед его коллегами не стоит больше такая цель, поэтому многие из них выглядят «немножко уставшими».

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий