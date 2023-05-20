Бузова рассказала о большой любви
Ольга Бузова недавно выпустила новый клип. Он называется «Верни». Сюжет таков: она возвращается в 90-е годы и знакомится с молодым человеком. Между героями песни вспыхивает любовь, но потом на парня нападают бандиты.
Бузова призналась поклонникам, что клип во многом автобиографичен, и в ее прошлом была подобная история. Об этом пишет 5 Канал со ссылкой на телеканал «Жара TV».
Как рассказала звезда, еще в студенчестве у не была большая любовь. Ради своего мужчины она пожертвовала многим, и даже ушла из дома, хотя ей было всего 17 лет. Но прошло время, и со своим бывшим возлюбленным она давно не поддерживает отношений.
«Не знаю, жив ли человек сейчас, или нет. Но эта история про сильную любовь, когда влюбляешься с первого взгляда, скитаешься по квартирам съемным… Я люблю каждый свой период жизни. Мне и тогда было хорошо, и сейчас. Да, мы пытались найти молодого человека, но есть вероятность, что его нет в живых», — призналась Ольга
Ранее телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале назвала ложной информацию о том, что ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов, якобы станет участником нового сезона шоу «Новые звезды в Африке».