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Эммануил Виторган вышел на связь из больницы

Накануне стало известно, что 83-летний Эммануил Виторган госпитализирован. Его супруга Ирина Млодик оставила в микроблоге сообщение, всерьез напугавшее поклонников артиста, - пишут 7days.ru.

Эммануил Виторган вышел на связь из больницы
© РИА Новости

«Друзья, пожелайте нам... Ни пуха, ни пера! Ничего не спрашивайте... Ирина», - написала она.

Фолловеры стали задавать вопросы, но ответа не получили. Однако вскоре на связь из клиники вышел сам Эммануил Гедеонович.

«Уважаемые люди! Знакомые и не знакомые! Сколько же добрых слов вы написали! Все позади… Благодарю вас за поддержку! Особое спасибо моей супруге Ирине и моему сыну Максиму! Спасибо сотрудникам Чазовского кардиологического центра, Бакулевского института сосудистой хирургии, 52-й больницы, 32-й поликлиники! Низкий поклон моим докторам», - сообщил артист на своей страничке в социальной сети, не вдаваясь в подробности.

Эммануил и Ирина стали родителями в весьма зрелом возрасте. Первая дочь звездной пары появилась на свет, когда Ирине Млодик было 55 лет. А уже через два года актер объявил о рождении младшей дочери Клары. Позже Ирина Млодик призналась, что обе дочери родились благодаря суррогатному материнству.

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