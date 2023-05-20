Эммануил Виторган вышел на связь из больницы

«Уважаемые люди! Знакомые и не знакомые! Сколько же добрых слов вы написали! Все позади… Благодарю вас за поддержку! Особое спасибо моей супруге Ирине и моему сыну Максиму! Спасибо сотрудникам Чазовского кардиологического центра, Бакулевского института сосудистой хирургии, 52-й больницы, 32-й поликлиники! Низкий поклон моим докторам», - сообщил артист на своей страничке в социальной сети, не вдаваясь в подробности.