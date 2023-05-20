Диана Арбенина повредила позвоночник при падении с лестницы

Певица Диана Арбенина при падении с лестницы получила травму позвоночника
Певица Диана Арбенина, фронтвуман группы «Ночные снайперы», рассказала в своем Telegram-канале о проблемах со здоровьем.
Певица призналась, что подскользнулась на лестнице в своем доме и упала. Она добавила, что при падении получила травму позвоночника и временно утратила способность ходить.
Арбенина отметила, что не сможет приехать в Бишкек (Киргизия) с тем, чтобы дать запланированный на 21 мая концерт.
Музыкант выразила надежду, что после того, как встанет на ноги, все же сможет приехать в город и провести мероприятие.
Ранее сообщалось, что в ряде российских городов были отменены концерты «Ночных снайперов». На фоне этого группа провела онлайн-трансляцию своего выступления.