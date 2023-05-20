Долина рассказала о недуге Варум

«Я и сам в свет редко выхожу: не люблю. Но мне приходится, потому что я отвечаю за многие вещи. А Анжелику я избавляю от этой глупости. Сегодня Анжелика пришла, потому что Лариса Александровна позвонила моей жене и пригласила», - сказал Агутин.