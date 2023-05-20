Долина рассказала о недуге Варум
Анжелика Варум редко появляется на светских мероприятиях. Поэтому ее выход на творческом вечере воспитанников Ларисы Долиной произвел настоящий фурор, - сообщает «Московский Комсомолец».
Мероприятие проводилось на корабле. Публика обратила внимание на несколько странное поведение певицы. Она пришла одной из первых вместе с Леонидом Агутиным, проверила звук и покинула судно. Как оказалось, временное бегство Варум не было случайным. Долина объяснила, что у Анжелики морская болезнь.
«Она отрепетировала и уехала, потому что не выносит качку. Она сядет на первой остановке: споет и выйдет. У меня была тоже морская болезнь. Но я от нее, кстати, к счастью, избавилась», рассказала Долина.
На первой остановке Варум вновь появилась на корабле. Выступила и ушла к своему столику, отказавшись от общения с журналистами.
«Я и сам в свет редко выхожу: не люблю. Но мне приходится, потому что я отвечаю за многие вещи. А Анжелику я избавляю от этой глупости. Сегодня Анжелика пришла, потому что Лариса Александровна позвонила моей жене и пригласила», - сказал Агутин.
Любовный союз этих звезд по праву считается одним из самых прочных в российском шоу-бизнесе. Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже 25 лет.