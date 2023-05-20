Агутин планирует призвать к ответу всех «нерадивых подонков»
Леонид Агутин выиграл суд у блогера Ильи Мамаева, который писал, что певец – масоне, сатанист и перепрограммирует людей.
Как сообщает «Московский Комсомолец», Агутин решил подать иски и к ряду других блогеров, поскольку те уже перешли все границы и распространяют лживую информацию, порочащую честь и достоинство его и его семьи. К примеру, появляются видео-ролики о том, что певец не поддерживает СВО. И из-за этого вместе с женой Анжеликой Варум, якобы, уехал за рубеж на ПМЖ.
Теперь общение с клеветниками Агутин переводит в правовое поле.
«Про нас такое количество фейков в последнее время появляется: жизни не хватит со всеми судиться, но придется. Блогеры как работают? Говорят: «Ничего личного, чувак, мы против тебя не имеем. Нам вообще наплевать на твою жизнь, просто это наша работа». Они открывают аккаунты за границей, а здесь гонят все подряд. Я пытаюсь не обращать внимания, не суетиться, но это конкретно вредит порой репутации, профессии и работе. Придется судиться с очень многими нерадивыми подонками», - объяснил певец.
В 2020 году Илья Мамаев обвинил Леонида Агутина в масонстве и сатанизме. Поводом послужил клип на песню "Включите свет", в котором блогер рассмотрел соответствующую символику. После этого Агутин подал на Мамаева в суд за клевету и потребовал 1 млн рублей в качестве компенсации.