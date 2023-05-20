Агутин планирует призвать к ответу всех «нерадивых подонков»

«Про нас такое количество фейков в последнее время появляется: жизни не хватит со всеми судиться, но придется. Блогеры как работают? Говорят: «Ничего личного, чувак, мы против тебя не имеем. Нам вообще наплевать на твою жизнь, просто это наша работа». Они открывают аккаунты за границей, а здесь гонят все подряд. Я пытаюсь не обращать внимания, не суетиться, но это конкретно вредит порой репутации, профессии и работе. Придется судиться с очень многими нерадивыми подонками», - объяснил певец.