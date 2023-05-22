Викторию Боню выгнали с красной дорожки в Каннах

Телеведущую и блогера Викторию Боню прогнали с красной дорожки на кинофестивале в Каннах. Видео с этим инцидентом распространилось в Сети.

На кадрах российская знаменитость позируют фотографам вместе с другими звездами. Но в какой-то момент к ней подходит сотрудник, работающий на мероприятии, и просит уйти, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Телеведущая Виктория Лопырева высмеяла девушек, которые покупают пропуск на красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Об этом она написала в своем микроблоге. Тем временем СМИ предполагают, что колкость направлена в адрес Виктории Бони. Она уже в десятый раз посещает кинофестиваль. И ничто не указывает на то, что телеведущей там не рады.