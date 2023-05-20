Актриса Горбань с семьей вернулась в Россию

Мария Горбань еще в декабре прошлого года с супругом и детьми улетела в Шри-Ланку. Тогда звезда написала об этом в личном блоге, сообщив, что переезд навсегда не планирует, но пробудет в теплых краях, как минимум, до лета. Об этом рассказывает gazeta.ru.