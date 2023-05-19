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Актриса Любовь Толкалина вышла на связь после тяжелой операции

Актриса Любовь Толкалина не так давно попала в больницу. Было известно, что у нее возникли серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. На этом фоне артистке была назначена непростая операция. Звезда перенесла хирургическое вмешательство и теперь решила поделиться особенностями своего самочувствия.

Толкалина вышла на связь после тяжелой операции
© Вечерняя Москва

Стоит отметить, что звезда пока еще решила не раскрывать подробностей своего диагноза. Она только добавила, что в ее организме медики могли найти нечто, что могло стать несовместимым с жизнью. Поэтому было решено проводить экстренную операцию. На данный момент актриса идет на поправку, ей намного лучше.

— Но пару дней назад с прямохождением дела обстояли не очень, — объяснила актриса в личном блоге.

Любовь Толкалина обязана своей известностью Егору Кончаловскому. Когда они познакомились, будущей звезде было только 17, режиссер же был уже в 30-летнем возрасте. Молодые люди влюбились, у них родилась дочка. Брак продлился 16 лет, затем распался.

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского часто размещает свежие фото в социальных сетях. На днях Мария Михалкова-Кончаловская удивила подписчиков, показав фигуру без одежды в личном блоге.

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