Украинский певец Марвин объяснил возвращение в Россию

— Я улетел в Дубай к своей музыкальной команде, потому что у меня была поставлена задача — стать самостоятельным артистом. Почему я должен не возвращаться в Москву, если я 11 лет здесь живу, работаю? У меня здесь все. Я не говорил, что не вернусь, — рассказал певец.