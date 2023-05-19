Долина рассказала, как "выкрала" своего ребенка из больницы с тараканами

«На третий день от рождения она тяжело заболела и ее увезли в больницу, не сказав мне ни слова… Когда я задала вопрос, куда ребенка увезли, дежурная медсестра ответила, что не знает… В рваной ночнушке я прыгнула в такси и 8 часов колесила по Москве, искала малышку во всех больницах», — рассказала Долина.