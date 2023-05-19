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Лариса Долина рассказала, как "выкрала" своего ребенка из больницы с тараканами

Певица Лариса Долина в своем Telegram-канале вспомнила, как «выкрала» свою дочь Ангелину из московской больницы спустя три дня после рождения девочки.

Долина рассказала, как "выкрала" своего ребенка из больницы с тараканами
© соцсети

«На третий день от рождения она тяжело заболела и ее увезли в больницу, не сказав мне ни слова… Когда я задала вопрос, куда ребенка увезли, дежурная медсестра ответила, что не знает… В рваной ночнушке я прыгнула в такси и 8 часов колесила по Москве, искала малышку во всех больницах», — рассказала Долина.

Она отметила, что нашла свою дочь «в жутком боксе с тараканами в умывальнике». Девочка лежала под капельницей с повышенной температурой, и певица решила выкрасть ее с первого этажа больницы. По словам Долиной, после этого они с дочерью поехали домой и спустя несколько дней Ангелине стало лучше.

Ранее Лариса Долина возмутилась критикой Шакурова в адрес ее внучки. После выступления Александры Долиной с песней «На побывку едет молодой моряк» на шоу, Шакуров сказал: «Вы знаете, заслуги родителей на детей не распространяются. Поэтому тебе надо ползти на Олимп, карабкаться».

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