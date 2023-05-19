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Найдено тело музыканта Аристарха Ухтомского

Спасатели нашли тело музыканта Аристарха Ухтомского, пропавшего в акватории реки Волга в марте. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Найдено тело музыканта Аристарха Ухтомского
© Вечерняя Москва

Отмечается, что тело музыканта обнаружили в акватории на территории Костромской области. Поиски другого пропавшего без вести продолжаются.

— В ходе проведения процедуры опознания, установлен юноша, 1995 г.р., который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги вблизи села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области, — сообщили в ведомстве.

20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов с компанией отмечал день рождения на берегу Волги. Во время праздника молодые люди решили выйти на реку и станцевать. В результате четыре человека провалились под лед: Свиргунов, его брат, бывший хоккеист Георгий Киселев, а также один из друзей музыканта. Последнего спасатели достали из воды, однако мужчина скончался в карете скорой помощи.

Спустя несколько часов спасатели обнаружили тело Дмитрия Свиргунова в Волге. На следующий день в 09:00 состоялось опознание тела.

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