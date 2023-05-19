Найдено тело музыканта Аристарха Ухтомского

Спасатели нашли тело музыканта Аристарха Ухтомского, пропавшего в акватории реки Волга в марте. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ярославской области.

20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов с компанией отмечал день рождения на берегу Волги. Во время праздника молодые люди решили выйти на реку и станцевать. В результате четыре человека провалились под лед: Свиргунов, его брат, бывший хоккеист Георгий Киселев, а также один из друзей музыканта. Последнего спасатели достали из воды, однако мужчина скончался в карете скорой помощи.