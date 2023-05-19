Автор песни Пугачевой заявил, что получает за нее "копейки"

Композитор Влад Забелин рассказал в беседе с изданием «Абзац», что получает «копейки» за авторские права на песню «Дай мне, Боже».

Композиция исполнена певицей Аллой Пугачевой. Забелин признался, что раньше получал с песни по 15-20 тыс. рублей, однако теперь она ушла с радио и телевидения. Музыкант отметил, что у него нет никаких обид к Примадонне.

«Я патриот, я люблю Россию и даже написал песню, что горжусь, что родился в России. Сейчас если придет две или полторы тысячи за три-четыре месяца — уже хорошо», — рассказал Забелин.

Забелин уточнил, что давно не общается с Пугачевой. Он объяснил, что никогда не поддерживал близкую связь с артисткой.