Жительница Иванова пытается заработать на имени покойного модельера Зайцева

Жительница Иванова, землячка модельера Вячеслава Зайцева пытается заработать на имени покойного кутюрье. Как сообщает Telegram-канал Mash, предпринимательница Светлана Романова обманом зарегистрировала бренд «Слава Зайцев Kids», который Зайцев не успел отсудить до своей смерти.

Как рассказывал Зайцев, еще в 2018 году Романова предложила ему открыть в Иванове музей, посвященный модельеру. Чтобы продавать там именные сувениры, она убедила модельера стать соучредителем. Вячеслав согласился, и они подписали документы, однако музей так и не открылся — якобы из-за начала пандемии коронавируса.

В 2022 году кутюрье узнал, что женщина зарегистрировала товарный знак «Слава Зайцев Kids». Он обратился в суд и почти выиграл дело против Романовой, однако 30 апреля кутюрье скончался на 86-м году жизни.

В результате у поверенного Зайцева истекла доверенность, из-за чего он не может продолжать судебные разбирательства от имени кутюрье. Его сын Егор пока не вступил в наследство и тоже не может подать в суд на Романову. Сама женщина же заявляет, что речи о создании музея не шло и отстаивает свои права на бренд.