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Певица Манижа объявила о беременности

31-летняя российская певица Манижа Сангин объявила о беременности. Исполнительница опубликовала клип на свою песню Tummy, в котором предстала с округлившимся животом. Видеоролик доступен на YouTube-канале артистки.

Певица Манижа объявила о беременности
© соцсети

Судя по кадрам, певица находится на большом сроке беременности. О поле будущего ребенка и о подробностях своего положения Манижа предпочла не сообщать.

В сентябре прошлого года стало известно, что исполнительница вышла замуж за российского режиссера Ладо Кватанию. Для обоих артистов будущий ребенок станет первым.

В конце апреля стало известно, что 32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», впервые станет матерью.

Ранее сообщалось, что 48-летняя двукратная обладательница премий «Оскар» Хилари Суэнк родила двойню.

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