Арзамасова опубликовала редкое фото с мужем, сыном и пасынком

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в соцсетях редкое фото с мужем Ильей Авербухом, сыном и пасынком. Звезда «Папиных дочек» показала кадр, снятый во время семейного ужина в ресторане.

«Парни», — подписала фото артистка.

соцсети

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух подтвердили свои отношения в сентябре 2021 года. Они заявили об этом в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. И 14 августа 2021 года актриса родила первенца, мальчика назвали Львом.

Старшему сыну продюсера 19 лет, Мартин родился в браке Ильи Авербуха с фигуристкой Ириной Лобачевой. Спортсменка публично признавалась, что рассталась с отцом ребенка из-за его измен. Она долгое время закрывала глаза и надеялась, что семью удастся сохранить. Фигуристка забеременела во второй раз, но на фоне стрессов случился выкидыш, это стало последней каплей, и она подала на развод.

Мартин Авербух с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его девушки рядом со своими, чтобы чаще с ними видеться.