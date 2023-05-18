Актриса Саша Бортич сообщила о расставании со своим мужем

Артистка рассказала, что они уже какое-то время «не вместе», однако подчеркнула, что воспитанием ребенка они занимаются вместе.

Актриса Саша Бортич сообщила о разводе со своим мужем, предпринимателем Евгением Савельевым. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

И артистка, и предприниматель вышли на связь с поклонниками в своих социальных сетях и опубликовали совместное фото с сыном. В подписи к фото они сообщили, что расстались какое-то время назад, не уточнив, сколько времени они уже не вместе.

При этом Саша и Евгений подчеркнули, что любят и уважают друг друга и вместе занимаются воспитанием общего сына.