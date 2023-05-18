$80.04-0.7386.50-1.08

Актриса Саша Бортич сообщила о расставании со своим мужем

Артистка рассказала, что они уже какое-то время «не вместе», однако подчеркнула, что воспитанием ребенка они занимаются вместе.

Актриса Саша Бортич сообщила о расставании со своим мужем
© РИА Новости

Актриса Саша Бортич сообщила о разводе со своим мужем, предпринимателем Евгением Савельевым. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

И артистка, и предприниматель вышли на связь с поклонниками в своих социальных сетях и опубликовали совместное фото с сыном. В подписи к фото они сообщили, что расстались какое-то время назад, не уточнив, сколько времени они уже не вместе.

Киселёв пригрозил актрисе Бортич из-за призывов к протестам

При этом Саша и Евгений подчеркнули, что любят и уважают друг друга и вместе занимаются воспитанием общего сына.

Напомним, сын Александр у пары родился в 2020 году. Супруг актрисы не был публичным человеком и они редко вместе появлялись на светских мероприятиях. Однако Саша Бортич восхищалась своим избранником и отмечала, что ей очень с ним повезло.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий