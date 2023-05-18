Актриса Саша Бортич сообщила о расставании со своим мужем
Артистка рассказала, что они уже какое-то время «не вместе», однако подчеркнула, что воспитанием ребенка они занимаются вместе.
Актриса Саша Бортич сообщила о разводе со своим мужем, предпринимателем Евгением Савельевым. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.
И артистка, и предприниматель вышли на связь с поклонниками в своих социальных сетях и опубликовали совместное фото с сыном. В подписи к фото они сообщили, что расстались какое-то время назад, не уточнив, сколько времени они уже не вместе.
При этом Саша и Евгений подчеркнули, что любят и уважают друг друга и вместе занимаются воспитанием общего сына.
Напомним, сын Александр у пары родился в 2020 году. Супруг актрисы не был публичным человеком и они редко вместе появлялись на светских мероприятиях. Однако Саша Бортич восхищалась своим избранником и отмечала, что ей очень с ним повезло.