Илья Соболев сообщил о планах развивать карьеру актера

«Да, я очень хочу и дальше развиваться в этом направлении. Так что смотрите меня в других ролях. Скоро выйдет сериал, где я исполняю одну из ролей, а там, глядишь, и кино! Я активно хожу по кастингам и выбираю фильм, в котором мне будет интересно сыграть. К сожалению, таких пока немного», — высказался Соболев.