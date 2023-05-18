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Илья Соболев сообщил о планах развивать карьеру актера

Юморист Илья Соболев в интервью OK! заверил, что собирается развивать свою актерскую карьеру.

Илья Соболев сообщил о планах развивать карьеру актера
© РИА Новости

«Да, я очень хочу и дальше развиваться в этом направлении. Так что смотрите меня в других ролях. Скоро выйдет сериал, где я исполняю одну из ролей, а там, глядишь, и кино! Я активно хожу по кастингам и выбираю фильм, в котором мне будет интересно сыграть. К сожалению, таких пока немного», — высказался Соболев.

Он добавил, что хотел бы писать сценарии для детских проектов или заниматься продюсированием анимации для детей. Соболев считает, что федеральные телеканалы уделяют этим форматам недостаточно много времени. По мнению звезды Comedy Club, детская анимация и телешоу оставляют много пространства для креативных идей.

Ранее Илья Соболев объяснил, что жена не ревнует его, потому что он «не излучает сексуальную энергию».

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