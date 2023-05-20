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Полина Гагарина раскрыла отношение к размеру своей груди

В любви к своей маленькой груди призналась в подкасте «Ниче святого!» певица Полина Гагарина. В ответ на вопрос ведущего Марка Андерсона, она заявила, что даже в школе никак не пыталась сделать бюст визуально внушительнее.

Полина Гагарина раскрыла отношение к размеру своей груди
© РИА Новости

«Простите меня все, у кого пышная и большая грудь, но я люблю свою маленькую! Я очень довольна, что она у меня именно такая», — сказала Гагарина.

Артистка отметила, что, когда при двух беременностях ее грудь вырастала до «нереальных размеров», ей было неудобно, некомфортно и тяжело.

«Плюс большая грудь мне страшно не идет. Мне идет быть доской, и мне нравится быть доской», — заявила певица.

Ранее результат маммопластики показала модель, многодетная мать и жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. Блогер опубликовала коллаж из снимков до и после операции.

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