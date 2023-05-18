Киркоров и Клава Кока записали сказки для россиян

Пользователи голосового помощника Маруся смогут послушать сказки, озвученные российскими знаменитостями. О подобной возможности говорится в пресс-релизе VK, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Россияне смогут послушать два сборника, в которые войдут истории от авторов «ВКонтакте», а также классические произведения. Первый сборник будет доступен по запросу «Маруся, расскажи сказку о весне» и в сообществе «ВКонтакте с авторами». А второй — выходить раз в неделю с 18 мая по 15 июня эксклюзивно в Марусе и в подкастах «VK Музыки».

Уточняется, что в марте 2023 года участники конкурса во «ВКонтакте» прислали более 200 сказок на тему весны и любви. Десять из них были включены в альбом и озвучены известными артистами: Антохой MC, Глюк'oZой, Мэйби Бэйби, Тимуром Родригезом, Кристиной Кошелевой и другими.

Кроме того, VK подготовила специальный аудиосборник русских сказок в современной озвучке. Их можно услышать в исполнении популярных артистов и блогеров: Филиппа Киркорова, Клавы Коки, Вали Карнавал и Влада Бумаги. Для этого достаточно попросить Марусю «Включить сказку на ночь» и назвать имя исполнителя или включить сказки в разделе «Подкасты» в «VK Музыке». Сборник будет пополняться в течение года.

Первый выпуск — «Иван Царевич и Серый Волк», записанный музыкантом JONY, — уже доступен к прослушиванию.