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Мать Алеси Кафельниковой рассказала о жестокости зятя к ее дочери

Мать Алеси Кафельниковой Мария Тишкова рассказала, что у ее дочери серьезные проблемы в браке. Соотвествующий пост Тишкова опубликовала в своих социальных сетях.

Мать Алеси Кафельниковой рассказала о жестокости зятя к ее дочери
© соцсети

По словам Марии Тишковой, которая сейчас проживает на Бали, муж Алеси Кафельниковой, бизнесмен Георгий Петришин, плохо с ней обращается и проявляет жестокость.

«Чувствую боль от событий в Москве. Это возвращение в Москву и их очередной скандал с Егором. Где он записывает компроматы на нее и кошмарные видеодопросы. Пересылает каким-то, на его взгляд, нужным людям», — написала мать модели.

Бывшая жена теннисиста Евгения Кафельникова добавила, что хочет броситься на помощь дочери, но ее удерживают финансовые обстоятельства.

«Мне хочется драться с Егором, мне хочется защищать своего ребенка, каким бы он ни был. Ну почему он такой жестокий? Иногда таким образом люди просят, чтобы им помогли остановиться, иначе они не могут уже контролировать сами себя», — подытожила Тишкова.

Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина в мае 2021 года, а через два месяца у них родилась дочь, которую назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, об этом Алеся говорила в личном блоге.

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