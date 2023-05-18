Мать Алеси Кафельниковой рассказала о жестокости зятя к ее дочери

«Мне хочется драться с Егором, мне хочется защищать своего ребенка, каким бы он ни был. Ну почему он такой жестокий? Иногда таким образом люди просят, чтобы им помогли остановиться, иначе они не могут уже контролировать сами себя», — подытожила Тишкова.