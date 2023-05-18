Актера Панина могут объявить в розыск

Российского актера Алексея Панина могут объявить в международный розыск. Об этом сообщает mk.ru.
По данным издания, Панин в ближайшем будущем будет объявлен сперва в федеральный, а после в международный розыск.
Против Панина в России возбуждено уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» после поста о теракте на Крымском мосту. В дружественных России странах он может быть задержан. Сейчас артист проживает за границей.
Ранее Алексей Панин пошутил на тему обыска в своей квартире после заведения уголовного дела.
«Пока мы с Нюсей (дочь Алексея — «Газета.Ru») летели в Америку, на меня завели статью. Когда мы приземлились в Сан-Франциско, нам сообщили, что в моей бывшей квартире произошел обыск: бедная бабушка, которая там живет три года, повесилась… наверное», — посмеялся Панин.