Актера Панина могут объявить в розыск

«Пока мы с Нюсей (дочь Алексея — «Газета.Ru») летели в Америку, на меня завели статью. Когда мы приземлились в Сан-Франциско, нам сообщили, что в моей бывшей квартире произошел обыск: бедная бабушка, которая там живет три года, повесилась… наверное», — посмеялся Панин.