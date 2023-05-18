Экс-жена Шнурова закрывает рестораны в Петербурге

Рестораны Cococo Bistro и Cococouture закроются в Северной столице. Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда пояснила, что заведения будут работать до 1 июля.

«Я не вижу возможности проектам продолжать свое существование. Я должна была принять именно такое решение», – пояснила Матильда Шнурова.

Это обусловлено происходящими в настоящее время событиями, написала Шнурова в своих соцсетях. Издание АБН добавляет, что речь идет о ресторанах Cococo Bistro и Cococouture, которые работают в Северной столице.